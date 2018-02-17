أعلن وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار عن تسليم ما يقارب 5703 وحدة سكنية عبر التراب الوطني غدا الأحد بمناسبة اليوم الوطني للشهيد المصادف ليوم 18 فيفري.

وحسب ما نشر الوزير على صفحته الرسمية في الفايسبوك فإن الولايات المعنية هي:

-الشلف بحصة 340 سكن عمومي إيجاري

-تيارت بحصة 864 سكن عمومي إيجاري

-عنابة بحصة 715 سكن عمومي إيجاري

- قالمة بحصة 87 سكن عمومي إيجاري

-المدية بحصة 1046 سكن عمومي إيجاري وما يقارب 106 سكن عمومي تساهمي

-المسيلة بحصة 48 سكن عمومي إيجاري

- معسكر بحصة 75 سكن عمومي إيجاري

-البيض بحصة 307 سكن عمومي إيجاري

- برج بوعريريج بحصة 80 سكن عمومي إيجاري و 80 سكن ترقوي تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري

- بومرداس بحصة 26 سكن عمومي إيجاري

-عين الدفلى بحصة 150 سكن عمومي إيجاري و 108 سكن عمومي مدعم

-عين تيموشنت بحصة 749 سكن عمومي إيجاري

-غرداية بحصة 116 سكن عمومي إيجاري

-غليزان بحصة 210 سكن عمومي إيجاري و 576 سكن عمومي مدعم.

- بجاية بحصة 20 سكن عمومي إيجاري