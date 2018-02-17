رد اليوم السبت رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ببوسعادة على تصريحات الأمينة العامة لحزب العدل والبيان نعيمة صالحي حول اللغة الأمازيغية.

وقال حداد "أود أن أذكر أولئك الذين لم يتقبلوا ولم يستوعبوا، بعد، القرارات التاريخية لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بدسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وترسيم يناير عيدا وطنيا، بأن الجزائر قوية وآمنة بتنوعها الثقافي".

وأضاف رئيس الافسيو "وقد أدت قرارات رئيس الجمهورية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي للبلاد".

وتابع حداد "في هذا الظرف المليء بعقبات متعددة الأشكال، يجب علينا جميعا أن نتفطن ونتصدى لكل ما يُغَذِي الانقسام عن طريق إثارة الجدل العقيم، فالجزائريون متمسكون بجذورهم وثوابتهم الوطنية التي تشكل أساس هُوِيتِهُمْ، ولا يمكن لأيٍ كان أن يزرع الشك في عروبة وأمازيغية و إسلام الشعب الجزائري".