أكد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني, المنتقل في الميركاتو الشتوي الاخير من فريق ليستر ستي الى نيوكاسل,

انه مستعد ان "يضحي" من أجل الظفر بمكانة اساسية ضمن كتيبة المدرب الاسباني رفائيل بينيتيز.

وصرح اللاعب لموقع "كروينكل لايف" "أحب اللعب بطريقة منتظمة فهذا هو هدفي.

سوف أبذل كل ما في وسعي من أجل افتكاك مكانة لي في هذا الفريق. كرة القدم هي هوايتي وسوف أغتنم الفرصة من أجل إظهار امكانياتي".

ومن المنتظر أن يوقع سليماني على بداياته مع نيوكاسل يوم السبت القادم في ميدان بورنموث برسم الجولة 28 ل"البريمير ليغ" الانجليزية.

وكان سليماني, المعار إلى غاية نهاية الموسم, قد لعب 12 مرة مع ليستر خلال مرحلة الذهاب, مسجلا هدفا واحد فقط كما تألق في كأس الاتحاد الانجليزي بتسجيله لأربعة أهداف.

ومن اجل افتكاك مكانة أساسية في تشكيلة النادي الأسود والأبيض, يتوجب على سليماني ان يواجه منافسة ثلاث لاعبين وهم دوايت غايل, غوزيلو وأيوز بيريز.

"المهم بالنسبة إلي ليس تسجيل الأهداف, بل رؤية الفريق يفوز دائما. شرف لي وأفتخر بالالتحاق بفريق كبير مثل نيوكاسل".

وبالرغم من انه تعافى من إصابته في الفخذ إلا أن هداف المنتخب الوطني (26 هدف) لم يتم استدعائه إلى المباراة الأخيرة داخل الديار أمام مانشستر يونايتد (فوز 1-0) في اطار الجولة ال 27 من البطولة.

وكان سليماني قد التحق بفريق ليستر في 2016 قادما من فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي, الذي سجل له 57 هدفا في 111 مباراة.