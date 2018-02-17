تجرى مباراة الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر لحساب الجولة 21 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم, يوم السبت 24 فيفري بملعب 5 جويلية الاولمبي (17:00), حسبما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وتقدمت إدارة فريق مولودية الجزائر بطلب لدى الرابطة لتأخير المباراة بـ24 ساعة بسبب خوض "العميد" لقاء إياب الدور التمهيدي لرابطة الأبطال الإفريقية أمام نادي اوتوهو الكونغولي يوم الأربعاء المقبل بالملعب الاولمبي 5 جويلية (19:00).