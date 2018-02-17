قالت شبكة سكاي نيوز، السبت، إن بريطانيا تعرضت لأقوى هزة أرضية تضرب البلاد خلال 10 سنوات حسب تأكيدات هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.

وقالت الهيئة إن هزة أرضية بقوة 4.4 درجة هز البلاد، وشعرت به مناطق في ويلز وجنوب غرب إنجلترا.

وأضافت الهيئة أن مركز الهزة كان على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال من مدينة سوانزي.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار كبيرة أو إصابات.

ووقعت الهزة في حوالي الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال شرق سوانزي.