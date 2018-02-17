توفي أمس الجمعة عميد الحركة الكشفية المجاهد رضا بسطانجي,عن عمر يناهز 88 سنة, حسبما علم اليوم السبت لدى القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية.

وكان الراحل بسطانجي المولود بتاريخ 9 فبراير 1930 بالجزائر العاصمة, التحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1957 وغداة الاستقلال واصل مسيرة تشييد الوطن حيث تقلد عدة مهام وطنية وكشفية.

وكان أخر منصب تقلده الراحل الذي يعتبر أحد رموز الجيل القديم للمنظمة الكشفية بالجزائر, مسؤول وطني لقسم عمداء الكشافة الإسلامية الجزائرية.

وأثر هذا المصاب تقدم وزير المجاهدين السيد الطيب زيتوني الى كل أفراد عائلة المجاهد ورفقائه في الجهاد والكشافة الاسلامية الجزائرية بتعازيه الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر المواساة والتعاطف في مواجهة هذه المحنة الأليمية.

و قال الوزير أنه برحيل هذا "الرمز الوطني" عشية احياء الشعب الجزائري لليوم الوطني للشهيد, "تكون الجزائر قد فقدت احد أبنائها البررة, مجاهد التحرير والبناء بجهاده ونضاله".

كما تقدم القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية السيد محمد بوعلاق بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد بصفة خاصة وللأسرة الكشفية عامة في فقدان عميد الحركة الكشفية.