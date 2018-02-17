أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال لد عباس أن الجزائر مستهدفة من خلال أطنان المخدرات التي تفرغ على حدودها و أن هذه المخدرات "فتاكة أكثر من الصواريخ أو القنابل مما يؤكد الضرورة الملحة للوقاية من هذه الأخطار من خلال إعادة رص الصفوف".

من جهة أخرى دعا جمال ولد عباس، الأطباء والأستاذة المضربين إلى التعقل والرجوع إلى طاولة الحوار، وفتح النقاش على كل المشاكل المطروحة مع الحكومة. مؤكدا حاجة الجزائر في الوقت الراهن الى الهدوء والطمأنينة والاستقرار، الذي اعتبره ولد عباس الضمان الوحيد لمحاربة الجهات الأجنبية المتربصة بأمن وسلامة البلاد.

كما أشار ،خلال ترأسه بحفل تسليم الدروع عشية أحياء اليوم الوطني للشهيد, إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار سياسة محاربة النسيان التي طالت شهداء أبرار و تهدف لإعادة الاعتبار لهؤلاء الشهداء و عائلاتهم فضلا عن المجاهدين.