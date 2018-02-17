اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ارتكب خطأ عند استقباله لممثلين عن الأطباء المقيمين بمقر البرلمان.

وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم بولاية تلمسان قال ولد عباس أن بوحجة اعتذر في جلسة علنية عن هذه "الزلة".

ولم يفوت رئيس "الأفلان" الفرصة لانتقاده مرة أخرى مبادرة رئيسة حزب العمال لويزة حنون الخاصة بانتخاب مجلس تأسيسي لإنقاذ الجزائر حسبها.

واعتبر ولد عباس أن إنشاء مجلس التأسيسي يعني مسح تاريخ الجزائر، والانجازات التي حققتها الوطن في المجال الاقتصادي والاجتماعي منذ الاستقلال.