عرف ختام مقابلات الجولة العشرون من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم السبت سقوطا مدويا لاتحاد بلعباس وشبيبة الساورة أمام كل من مولودية وهران ونادي بارادو على التوالي.

وعلى ملعب 24 فيفري بسيدي بلعباس سقط الاتحاد المحلي بنتيجة ثقيلة استقرت عند 2-5 أمام مولودية وهران في داربي الغرب الذي جلب إليه جمهورا غفيرا.

وتداول على تسجيل أهداف الحمراوة كل من بن طيبة (7), منصوري (21 و 36), بلال (69) وفريفر (86)، في سجل زواري (26 ض.جزاء), بوقطاية (84)، أهداف "المكرة".

وبهذا الفوز واصل أشبال المدرب بوعكاز سلسلة النتائج الايجابية وباتوا أكبر المهددين للرائد شباب قسنطينة بعد تقليصهم الفارق إلى أربع نقاط فقط في الوصافة بـ35 نقطة، فيما لم تجمد رصيد أشبال شريف الوزاني عند النقطة 23 في المركز التاسع.

وفي مقابلة أخرى واصلت شبيبة الساورة إهدار النقاط في الجولات الأخير وسقطت بثلاثية نظيفة ضد نادي بارادو على أرضية ميدان ملعب عمر حمادي ببولوغين.

وسجل أهداف اللقاء كل من نعيجي (47), ملالي ( 84 و 87).

بهذا الفوز ارتقى زملاء نعيجي للمركز الرابع مناصفة مع شبيبة الساورة واتحاد الجزائر بـ31 نقطة.

النتائج الكاملة وترتيب الجولة الـ20:

اتحاد بلعباس - مولودية وهران 2-5

نادي بارادو - شبيبة الساورة 3-0

اتحاد بسكرة - أولمبي المدية 2-0

وفاق سطيف - شباب بلوزداد 2-1

نصر حسين داي - اتحاد البليدة 4-1

اتحاد الحراش - اتحاد الجزائر 0-0

دفاع تاجنانت - شبيبة القبائل 1-0

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة 3-0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 39 20

2. مولودية وهران 35 20

3 . مولودية الجزائر 33 20

4. شبيبة الساورة 31 20

--. اتحاد الجزائر 31 20

-- . نادي بارادو 31 20

7 . نصر حسين داي 30 20

8. وفاق سطيف 29 20

9 . اتحاد بلعباس 23 20

--. أولمبي المدية 23 20

11. شباب بلوزداد 22 20

--. اتحاد بسكرة 22 20

13. دفاع تاجنانت 21 20

14. شبيبة القبائل 19 20

15. اتحاد الحراش 18 20

16. اتحاد البليدة 12 20

ملاحظة: الترتيب يأخذ بعين الاعتبار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصم ست نقاط من رصيد اتحاد بلعباس على خلفية خلافه المالي مع لاعبه الهولندي السابق من أصول كونغولية, جيسي مايلي.