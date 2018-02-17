كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان مساء اليوم السبت بآفلو في تصريح لوسائل الإعلام على أن مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين أفلو والاغواط والذي أصبح يسمى "طريق الموت " سيتم إنجازه عبر مراحل حسب الإمكانيات المالية.

من جهة أخرى وضع حيز الخدمة المحطة البرية لنقل المسافرين الشهيد حاكمي محمد بن الشيخ لتحسين خدمات النقل للمسافرين، وقد أشاد الوزير بنوعية الانجاز والطابع المعماري للمحطة التي كلفت خزينة الدولة 52 مليار سنتيم، وقد حظي الوزير بتكريمات من طرف فريق اتحاد أفلو وممثلي المجتمع المدني.