تساءل اليوم شريط عبد القادر أحد مجاهدي الولاية التاريخية الرابعة في الذكرى 56 لليوم الوطني للشهيد عن رفاة 85 شهيد تم ردمها داخل حفرة إبان الاستعمار الفرنسي ببلدية سيدي نعمان شرق المدية.

ودعا بوشريط أحد الذين فجروا الثورة المسلحة وشارك ضمن كتيبة الجلوجية التي كانت تسميها فرنسا بكتيبة 616 التي كان ضمنها هؤلاء الشهداء الذين قتلهم الجنود الفرنسيين الجهات المهمتة بالتاريخ إلى انتشال رفاة هؤلاء ودفنهم في مقابر خاصة بالشهداء وهو ابسط ما يمكن أن يقدم لهؤلاء الذين ضحوا من أجل أن تحيا الجزائر حرة اليوم مستقلة.

وقال المجاهد شريط الذي كان يحمل "سرباح" الاسم الثوري على هامش الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للشهيد التي احتضنها اليوم المركز الثقافي حسن الحسني بالبرواقية ان التحق بصفوف جيش التحرير وعمره لم يتجاوز بعد التاسعة عشر سنة وكان منضما إلى كتبية الجلوجية التي كبدت الاستعمار خسائر كبيرة في معارك احتضنتها الولاية التاريخية الرابعة خاصة منها معركة جيل الصباح في 20 جويلية 1958 التي الحقت خسائر بجنود المستعمر الفرنسي.