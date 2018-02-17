يستضيف المجلس القومي للمرأة في مصر، الأحد، المجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد ، حيث ينظم المجلس احتفالية لتكريمها عن تاريخها النضالي ودورها في الثورة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

وحسب الصحافة المصرية ستحضر الاحتفالية، مايا مرسي رئيسة المجلس، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفير عمر أبو عيش، سفير مصر بالجزائر، والفدائية المصرية، زينب الكفراوي إحدى فدائيات بورسعيد خلال فترة العدوان الثلاثي على مصر في حرب عام 56، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين، وعضوات وأعضاء المجلس.

وساهمت جميلة بو حيرد بشكل مباشر في الثورة الجزائرية على الاستعمار الفرنسي، في منتصف القرن العشرين.

كما ستحل بوحيرد ضيفة شرف الدورة الثانية من "مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة"، الذي يُنظم برعاية المجلس بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة، كما يحمل مهرجان هذا العام اسم المناضلة الجزائرية.