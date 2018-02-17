تغلب شباب باتنة على شباب عين فكرون بنتيجة (2-1), الشوط الأول (2-0) في لقاء جمع بينهما اليوم بباتنة, لحساب الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وسجلت الأهداف من طرف محيوز صاحب ثنائية (13 و 32) لشباب باتنة, بينما قلص غلاب الفارق لفريقه في الدقيقة (90).

هذا الفوز الثمين للشباب الباتني يمكنه من ترك المركز الأخير لشباب عين الفكرون, حيث اصبح في رصيده 18 نقطة, مقابل 16 نقطة لشباب عين الفكرون.

للتذكير انطلقت هذه الجولة يوم أمس الجمعة, حيث عرفت بقاء جمعية عيم مليلة في صدارة الترتيب ب 40 نقطة, و بفارق نقطتين عن شبيبة سكيكدة وأربع نقاط عن ثنائي مدينة بجاية (المولودية و الشباب.:

مولودية بجاية - أهلي برج بوعريريج 0-0

شبيبة سكيكدة - سريع غليزان 2-0

مولودية سعيدة - وداد تلمسان 1-0

جمعية وهران - غالي معسكر 0-1

مولودية العلمة - أمل بوسعادة 2-0

جمعية عين مليلة - رائد القبة 2-0

أولمبي الشلف - شبيبة بجاية 1-2

السبت:

شباب باتنة - شباب عين فكرون 2-1

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 40 20

2 . شبيبة سكيكدة 38 20

3. شبيبة بجاية 36 20

--. مولودية بجاية 36 20

5. أهلي برج بوعريريج 35 20

6. أولمبي الشلف 32 20

--. سريع غليزان 32 20

8. جمعية وهران 26 20

--. مولودية سعيدة 26 20

10. أمل بوسعادة 24 20

11. غالي معسكر 22 20

12. رائد القبة 20 20

--. وداد تلمسان 20 20

--. مولودية العلمة 20 20

15. شباب باتنة 18 20

16. شباب عين فكرون 16 20 .