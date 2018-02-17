تقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للطعن في أحد قرارات الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي الذي أدار مباراة ريال مدريد الإسباني الأربعاء الماضي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



ومنح الحكم بطاقة صفراء للاعب الفريق الفرنسي أدريان رابيو نتيجة مخالفة ضد لوكا موديريتش، إلا أن سان جيرمان أكد في الشكوى أن رابيو لا يستحق الإنذار، وأن مودريتش قام بالتحايل على الحكم.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي ستحقق بالشكوى الخميس المقبل إلا أن فرص قبولها تبدو ضعيفة لأن إلغاء الإنذارات يكون مسموحا به إذا تبين أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء للاعب بالخطأ.



وكان رابيو صاحب الهدف الوحيد لفريقه في اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد 3-1 في سانتياغو برنابيو، علما بأن الفريقين سيلتقيان في مباراة الإياب يوم 6 مارس/آذار المقبل على ملعب حديقة الأمراء في باريس.