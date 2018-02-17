حث رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اليوم السبت من غرداية الشعب الجزائري بالتحلي "بالنضج واليقظة ومراعاة المصلحة العليا للجزائر".

وأوضح مقري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب لقاء تنظيمي جمعه مع إطارات حزبه السياسي لولاية غرداية " أن الجزائر تمر بأزمة متعددة الأوجه التي تتطلب تجنيدا للمحافظة على السلم واستقرار البلاد ".

ودعا رئيس حركة مجتمع السلم الشعب الجزائري "إلى التعقل وانتهاج الطرق الحضارية والسلمية للمطالبة بحقوقه" بما يسمح بالمحافظة على المصالح العليا للوطن .

واختتم بقوله "إن حزبنا يملك حلولا. والجزائر تتوفر على إمكانيات وقدرات هائلة التي تسمح لها بالخروج من هذه الوضعية. و الأمر يتطلب فقط حكامة راشدة".