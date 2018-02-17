افاد مصدر حكومي أن المملكة الأردنية تلقت مذكرة من نظيرتها العراقية، لتسليم رغد ابنة الرئيس الراحل صدام حسين.



و تابع ذات المصدر أنه سبق للأردن تلقى أكثر من طلب مماثل في السابق، غير أنه تجاهل كل تلك المذكرات ولم يعلق عليها، بسبب أن رغد صدام حسين تقيم في الأردن بصفة ضيف على الملك والحكومة الشعب، لأسباب إنسانية.



و اوضح المصدر الحكومي أن "رغد ملتزمة بأدب الضيافة ولا تتدخل في الشؤون السياسية لا للعراق ولا لغير العراق" على حد تعبيره .



وكانت الحكومة العراقية، نشرت ، في وقت سابق ، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين أمنيا، لانتمائهم إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وحزب البعث الذي كان يرأسه الرئيس الراحل صدام حسين.



وكانت رغد صدام حسين علقت على ورود اسمها ضمن قوائم المطلوبين للسلطات العراقية، مشيرة إلى أنها لم تدخل العراق منذ 2003.



وخلال حديث هاتفي خاص لقناة "العربية"، مساء الأحد الماضي ، توعدت ابنة صدام حسين، كل الذين يسيئون إليها بمقاضاتهم، مؤكدة أنها لا تقيم حاليا في الأردن.



وحول إدراجها قي قائمة المطلوبين، قالت رغد إن هذا الخبر يتردد منذ عام 2006، والدولة التي كنت أقيم بها (تقصد الأردن) أكدت أكثر من مرة أن "شؤوني تحت المجهر، وكافة أموري معلومة للجميع".



وشنت رغد هجوماً عنيفاً على الحكومة العراقية، وقالت إنهم مجموعة "ليس لديها عمل سوى رغد، في الوقت الذي يعاني فيه بلدهم من الاحتلال".



وأكدت أنها لم تدل إلا بتصريح واحد منذ خروجها من العراق، نافية الأخبار الكاذبة التي تتردد من حين لآخر عن دخولها إلى تكريت، ومشددة على أنها لم تدخل الأراضي العراقية نهائيا منذ خروجها.



ودانت الإساءات التي تتعرض لها كأم لخمسة أولاد.



