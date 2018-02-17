يعد مايكروسوفت هولولنس القائم على نظام تشغيل ويندوز 10 قفزة نوعية إلى الأمام في عالم الحلول الحوسبية ، حيث يستطيع الجهاز ابتكار طرق تفاعلية عالية الوضوح بصور ثلاثية الأبعاد، مع توفير بيئات مادية حية تتيح طرق جديدة كلياً في رؤية العالم.



وقال أونور ألنتاس المدير التسويقي لمنتجات سيرفس لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: “شهدنا منذ إطلاق مايكروسوفت هولولنس تجارب حوسبية رائدة وإمكانيات لامثيل لها مدعومة بتقنية الواقع المختلط ، حيث تمتلك مايكروسوفت هولولنس القدرة على تمكين العملاء والشركات من فعل أشياء كانت تعد مستحيلة في السابق ، وأحب التنويه بأننا متحمسون لرؤية ما ستقدمه هذه الأداة الثورية لجميع الصناعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، وكذلك قدرتها على تحويل الطرق التي يعمل بها المبدعين مع البيانات الثلاثية الأبعاد بهدف إعادة تحسين المنتجات والاستفادة من استخدام المعلومات وترجمتها على أرض الواقع”.



تمتلك مايكروسوفت هولولنس القدرة على تحويل الشركات في جميع أنحاء العالم ، في حين تعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” من أوائل المنظمات داخل دولة الامارات العربية المتحدة التي تقوم باعتماد تقنية مايكروسوفت هولولنس، حيث تمكنت الهيئة من إيجاد طرق تواصل وأساليب عمل جديدة مبتكرة ومعاصرة تتسم بالسهولة والكفاءة، وتقديم خيارات وسيناريوهات ثلاثية الأبعاد تتماشى مع التوجهات الذكية الخاصة بالهيئة.



يتعامل مايكروسوفت هولولنس مع الصور المجسمة بصورة مباشرة مما يساعد في إعادة اختراع طرق جديدة تمكن المستخدمين من التعاون والاستكشاف وتحويل الأفكار إلى حقيقة تطبق على أرض الواقع، كما تساعد تقنية الواقع المختلط في جلب الناس والأماكن والأشياء من العوالم المادية والرقمية معًا بهدف إطلاق العنان لمجموعة واسعة من التجارب.



وسوف يجد كلاً من المطورين والمنظمات التجارية والمصممين والمبدعين وكل من يسعى إلى خلق طرق جديدة قائمة على الابتكار قيمة فريدة من نوعها في استخدام مايكروسوفت هولولنس.