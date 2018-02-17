حسب "مؤشر البؤس"، الذي تصدره شبكة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية، فإنّ مصر والمملكة العربية السعودية، تصدرتا قائمة الدول الأكثر بؤسا اقتصاديا لسنة 2018 حيث جاءت مصر في المرتبة الرابعة فيما جاءت السعودية في المركز العاشر من بين 66 دولة.





وتراجعت المملكة العربية السعودية بأربع خطوات إلى الوراء، لتحتل المرتبة الثانية عربيا بعد مصر في القائمة الخاصة بالدول الأكثر بؤسا اقتصاديا في العالم، حيث بين موقع ''دويتشه فيله'' أنّ مشكلة التضخم بالبلد عادت إلى التسارع مجددا بعد أشهر من انكماش الأسعار.



وفي مقابل السعودية، تطورت مصر بشكل إيجابي وجاءت في المرتبة الرابعة بين "الدول الأكثر بؤسا" بدل الثانية في2017، والأولى عربيا.

وشكّل ارتفاع الأسعار تهديداً أكبر على الاقتصاد العالمي من البطالة، بحسب "مؤشر البؤس" لبلومبرغ. ويعتمد المؤشر على توقعات الاقتصاديين لمعدلات التضخم والبطالة، ليقيس مدى البؤس في 66 دولة حول العالم.



ووفق المؤشر، يتوقع أن تحتل فنزويلا للسنة الرابعة المرتبة الأولى كأكثر الاقتصادات بؤساً، بمعدل أعلى بثلاث مرات من المعدل الذي سجلته العام 2017.