سجلت قيمة العملة الأوروبية الموحدة "الأورو"، أمس، رقما قياسيا جديدا مقابل العملة الوطنية الدينار الجزائري.

وبلغت قيمة الأورو، تبعا لذلك، في التعاملات الرسمية 141.96 دينار، ما يمثل ارتفاعا يقدر بـ0.12 في المائة بالمقارنة مع المستوى القياسي المسجل في السابق، حسب ما كشفت عنه الأرقام الرسمية الأخيرة للبنك المركزي.

وتأتي هذه الأرقام السلبية بخصوص قيمة العملة الوطنية التي تواصل مستوياتها المتدنية مقابل الأورو بالمقام الأول، لتناقض التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، حين قال إنه لم يتم تسطير أي سياسة لتخفيض قيمة الدينار، وإنما تم إدراج عدة تدابير للمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية منذ السداسي الأول من 2016، وأشار إلى أنه "لا توجد سياسة لتخفيض قيمة الدينار؛ بل بالعكس تمت مقاومة ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الرامية إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية".

وقال في هذا الإطار "قاومنا هذه الضغوط من خلال إجراء إصلاحين جوهريين بداية من 2016 إلى نهاية 2017 وتحصلنا على نتيجة جيدة، فقد حافظنا على استقرار سعر الدينار وسنواصل هذه السياسة لتعزيزه، في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية التي يعرف الدينار الجزائري حساسية تجاهها"، في وقت تسجل قيمة العملة الوطنية انهيارا في مواجهة أبرز العملات.