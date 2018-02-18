لقي 66 شخصا مصرعهم، اليوم الأحد، في تحطم طائرة إيرانية لدى سقوطها في منطقة جنوب محافظة أصفهان بإيران، وفقا لما ذكره متحدث باسم شركة "آسمان " الإيرانية للطيران.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن " جميع ركاب الطائرة الـ 66 فارقوا الحياة "، حيث كان على متن الطائرة 60 شخصا بالإضافة إلى أفراد الطاقم الستة.

وأفاد المتحدث باسم قوات الطوارئ في إيران بأن الطائرة اختفت بعد عشرين دقيقة من إقلاعها من مطار العاصمة طهران باتجاه مدينة ياسوز جنوب غرب البلاد.

ولم يتم إلى حد الساعة تحديد أسباب الحادثة.