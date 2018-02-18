لقيت ، مساء أمس السبت، طفلة حتفها اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الحمام بمقر إقامتها بالجلفة.

وأشارت مصادرنا أن الضحية التي تبلغ من العمر 14 سنة كانت تستحم داخل حمام منزل والديها الكائن بأحد أحياء مدينة عين وسارة في ولاية الجلفة.

وقد عُثر عليها بين الحياة و الموت ليتم نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة.

و رغم محاولات الأطباء لإنقاذه إلا أنها فارقت الحياة، وتُعد هذه الحادثة الثامنة من نوعها على مستوى الولاية في أقل من ثلاثة أشهر .