لقي شخصان حتفهما فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة في حادث اصطدام تسلسلي بين أربع مركبات وقع مساء أمس السبت، بالشقة بإقليم بلدية أوماش بولاية بسكرة ،حسبما علمته وكالة الانباء الجزائرية من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر، بأن الحادث نجم عن اصطدام ثلاث شاحنات و سيارة من الوزن الخفيف.

و أسفر الحادث عن وفاة شخصين بعين المكان أحدهما في 50 من العمر كان على متن إحدى الشاحنات، والثاني 57 سنة كان على متن السيارة فيما أصيب اثنان آخران كانا على متن الشاحنتين الأخريين بجروح متفاوتة الخطورة.

و تم إجلاء الجريحين البالغين من العمر 30 و 35 سنة نحو العيادة المتعددة الخدمات بأوماش لتلقي العلاج اللازم، في حين تم تحويل جثتي الضحيتين المتوفيين نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير بن ناصر بعاصمة الولاية.

و تم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المؤهلة إقليميا لتحديد ملابسات هذا الحادث.