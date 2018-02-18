يشرع اليوم الأحد مكتتبو عدل 2 (2013) الذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم في دفع مستحقات الشطر الثاني.

وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قد دعت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني مكتتبي عدل 2 الذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم لسحب أوامر الدفع تدريجيا عبر موقع الوكالة بالأنترنت ،حيث تم برمجتهم تدريجيا من أجل تحميل الأمر بالدفع في صفحة عدل2 (الشطر2)".

كما دعت الوكالة هؤلاء المكتتبين إلى القيام بالدفع لدى وكالات القرض الشعبي الجزائري ابتداء من اليوم.