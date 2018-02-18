هدد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إيران باتخاذ إجراءات ضدها إذا دعت الضرورة لذلك.

وتوعد نتنياهو إيران خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن ، هذا الأحد، قائلا : " سنتحرك ضد إيران إذا لزم الأمر وليس ضد وكلائها فحسب".

ووصف رئيس وزراء الاحتلال طهران بأنها " أكبر خطر على العالم"، مجددا عزم بلاده منعها من ترسيخ أي وجود عسكري لها في سوريا، ومحذرا من اختبار عزيمة الكيان.

وفي ذات السياق، عرض نتنياهو قطعة قال أنها جزء من الطائرة بدون طيار الإيرانية التي أسقطها الاحتلال قبل أسبوع في الجولان.