صرح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة ،اليوم الاحد ،في برنامج ضيف الصباح بالقناة الاداعية الاولى أن الصندوق تم تمويله من طرف الحكومة ب 500مليار دينار للتكفل بالمعاشات والمنح لسنة 2018 مشيرا إلى أن الرصيد المالي الشهري للصندوق يقدر بـحوالي 90 مليار دينار.

وأوضح سليمان ملوكة أنه من ضمن الإجراءات والقرارات التي اتخذت لتمويل الصندوق ما تضمنه قانون المالية لسنة 2018 بتخصيص نسبة 1 % من المواد المستوردة في 2018 لصندوق التقاعد.

وأفاد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أن العامل في الجزائر الذي قضى 32 سنة عمل يتقاضى80 % من المعاش عندما يبلغ من العمر 60 سنة، قائلا إنه في دول أخرى غربية وعربية سن التقاعد يكون ابتداء من 65 سنة فما فوق.

وبخصوص صب المعاشات قال سليمان ملوكة إنه باستطاعة أي متقاعد اختيار أي حساب سواء بريدي أو بنكي حتى يصب معاشه فيه ، مشيرا إلى أن الصندوق يتقرب من المتقاعد بمختلف الآليات وكذا بتطبيق أندرو ويد للإجابة عن انشغالاته.

كما أكد المتحدث ذاته أنه لا وجود لزيادات خاصة في معاشات المتقاعدين حيث نجد أن المادة 43 من القانون 83 -12 المعمول به في التقاعد تنص على تثمين المعاشات كل شهر ماي من كل سنة ، كاشفا أنه هذه السنة سيدرس الأمر من طرف مجلس الإدارة مع الوزارة الوصية و مع الحكومة إذا كان فيه تثمين أم لا، موضحا أن عدد المستفيدين من نظام التقاعد يقدر بأكثر من 3 ملايين ، قائلا إنه في سنة 2017 ذهب للتقاعد أكثر من 150 ألف عامل .

وأوضح سليمان ملوكة أنه حتى يكون توازن مالي للصندوق من المفروض أن تكون اشتراكات 5 عمال لمتقاعد واحد ، أما حاليا فنجد مشتركين لمتقاعد واحد فقط ، ولديمومة ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد شدد ضيف الأولى على وجوب التوظيف للمساهمة في رفع الاشتراكات.