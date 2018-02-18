لقيت امرأة حتفها وأصيب خمسة أشخاص آخرون بجروح في حادث مرور وقع ،اليوم الأحد ،ببلدية الخيثر شمال ولاية البيض حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأفاد المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 على بعد 20 كلم عن بلدية الخيثر نتج عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين وشاحنة مخلفا مقتل امرأة تبلغ من العمر 26 سنة وإصابة خمسة آخرين تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و80 سنة.

وقد قام أعوان الحماية المدنية بإجلاء المصابين نحو مستشفى مدينة بوقطب ثمّ تم تحويل البعض منهم الى مستشفى مدينة بلعباس و أحد مستشفيات وهران لتلقي العلاج نظرا لحالتهم الحرجة، فيما تم تحويل جثة المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث.