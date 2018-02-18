أفادت وزارة الدفاع الوطني أن إرهابيا سلم نفسه اليوم الأحد للسلطات العسكرية بتمنراست ، حسب ما ورد في بيان لذات الوزارة.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه، اليوم 18 فيفري 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست".

وحسب ذات المصدر فإن الأمر يتعلق بـ "ت. عبد القادر" المكنى "عبد النبي"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2011.

وذكر البيان أن السلطات العسكرية قد استرجعت مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، مسدس آلي، بندقية تكرارية من نوع M14، بندقية بمنظار،

خمسة مخازن لمختلف الأسلحة، وكمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات.