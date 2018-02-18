قدر العجز التجاري للجزائر بـ 410 مليون دولار أمريكي خلال جانفي 2018 مقابل 1.08 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017 أي بانخفاض قيمته 674 مليون دولار ما يمثل تراجع عجز بنسبة 62.2%، حسب ما كشفت به، اليوم الاحد، الجمارك الجزائرية لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن صادرات البلاد ارتفعت إلى 3.378 مليار دولار خلال الشهر الأول من السنة الجارية مقابل2.98 مليار دولار في يناير 2017 أي بارتفاع نسبته 13.35 % ما يمثل زيادة ب398 مليون دولار.

في حين انخفضت الواردات حسب ذات المصدر إلى 3.788 مليار دولار في يناير الماضي مقابل 4.064 مليار دولار خلال شهر يناير من سنة 2017 اي بانخفاض قدر ب 276 مليون دولار 6.8%.

كما أفاد المركز بان الصادرات غطت الواردات بنسبة 89 % خلال جانفي الفارط مقابل 73 % في جانفي 2017 .