قضت محكمة الجنايات لمجلس القضاء بسعيدة ،اليوم الأحد، بعقوبة السجن المؤبد لشخص بتهمة تهريب أزيد من 30 قنطارا من الكيف المعالج من الحدود المغربية إلى التراب الوطني.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر ماي 2003 حيث تلقت عناصر الدرك الوطني لولاية النعامة معلومات تفيد بقدوم شاحنة محملة بـ 30 قنطارا و 17 كلغ من الكيف المعالج من منطقة مكمن بن عمار بولاية النعامة متجهة إلى ولاية سعيدة.

وقد تمكن عناصر الدرك الوطني من حجز الكمية المذكورة من المخدرات التي كانت مخبأة بإحكام تحت أكياس إسمنت على متن شاحنة ببلدية الخيثر بولاية البيض في حين لاذ سائقها بالفرار.

وقد تم التعرف على هذا الشخص والذي جرى توقيفه في قضية أخرى سنة 2008 بولاية وهران.

ونفى المشتبه فيه أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة قيامه بتهريب هذه الكمية من الكيف المعالج من الحدود المغربية إلى التراب الوطني. وقد التمس دفاع المتهم استفادة موكله من ظروف التخفيف. من جهته التمس ممثل الحق العام أثناء المحاكمة تسليط عقوبة السجن المؤبد.