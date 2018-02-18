أعلنت وزارة العدل النيجيرية عن إخلاء سبيل 475 شخصا يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام المتطرفة لإعادة تأهيلهم, في وقت يستمر فيه إجراء أكبر تحقيق قضائي تشهده البلاد في تمرد هذه الجماعة منذ سنوات.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد أن أول شخص أدين في قضية اختطاف التلميذات في 2014 والذي عوقب بالسجن 15 عاما الأسبوع الماضي عوقب بالسجن 15 عاما إضافية.

وأوضح البيان أن بعض من نظرت المحكمة في قضاياهم الأسبوع الماضي في معسكر احتجاز بوسط نيجيريا بقوا قيد الاحتجاز دون محاكمة منذ 2010 مشيرا إلى أنه "لم يستطع مستشارو الادعاء اتهامهم بأي اجرام لعدم كفاية الأدلة ضدهم".

يذكر أنه في أكتوبر الفارط, قالت الوزارة "ان 45 شخصا يشتبه بأن صلات تربطهم ببوكو حرام أدينوا وسجنوا, فيما أسقطت التهم عن 468 مشتبها به واحتجز 28 على ذمة المحاكمة".

ومنذ بداية تمرد بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا في عام 2009 , لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم واضطر أكثر من 2.5 مليون شخص للنزوح.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد يوم واحد من إعلان السلطات النيجيرية عن مقتل 18 شخصا وإصابة 22 آخرين في هجوم انتحاري نفذه ثلاثة انتحاريين في سوق للأسماك على مشارف مدينة مايدوجوري معقل جماعة بوكو حرام بشمال شرق البلاد.