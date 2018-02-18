أمرت محكمة بلجيكية شركة "فيسبوك" بالتوقف فورا عن مخالفة قوانين خصوصية مستخدميها، وإلا ستواجه غرامة مالية، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.



وذكرت الصحيفة أن محكمة بلجيكية هددت شركة فيسبوك بغرامة تصل إلى 100 مليون يورو إذا استمرت في مخالفة قوانين الخصوصية.



وأضافت أن هذا القرار يأتي بعدما رفعت هيئة مراقبة الخصوصية في بلجيكا رفعت قضية ضد "فيسبوك" بعد توصلها بالعديد من الشكايات من المستخدمين.



وقالت الهيئة إن فيسبوك يستخدم طرقا مختلفة لتعقب سلوك الأشخاص عبر الإنترنت حتى وإذا لم يكونوا متصلين على الموقع.



وأمرت المحكمة بضرورة حذف فيسبوك جميع البيانات، التي جمعها بشكل غير قانوني عن المواطنين البلجيكيين، بما في ذلك الأشخاص غير المستخدمين للموقع الاجتماعي.



وذكرت شركة فيسبوك، التي سيتم تغريمها 250 ألف يورو يوميا أو ما يصل إلى 100 مليون يورو إذا لم تمتثل لهذا الحكم، أنها ستستأنف الحكم، وفق بيان أصدرته.



وأوضحت أن التكنولوجيا، التي تستخدمها تتماشى مع معايير قوانين الخصوصية، وتمنح المستخدمين الحق في رفض جمع البيانات على مواقع الإنترنت والتطبيقات على برنامجها المستخدم للإعلانات.



