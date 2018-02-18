حددت فترة اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2018 من 1 إلى 31 مارس المقبل حسبما أكدته المديرية العامة للضرائب.

و أوضحت المديرية أن بيع قسيمة السيارات, التي لم تعرف أسعارها أي تغيير, سيتم كل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا الى الرابعة مساءا بقابضات الضرائب وكذا على مستوى مكاتب بريد الجزائر.

و للسماح للمواطنين بإقتناء قسيمة السيارات في ايام الراحة الأسبوعية ستكون قابضات الضرائب مفتوحة أيام السبت, يضيف نفس المصدر.

و تدعو إدارة الضرائب أصحاب السيارات إلى عدم انتظار آخر لحظة للقيام بهذا الالتزام القانوني و تفادي طوابير الانتظار و الإزعاج المترتب عن ذلك.

كما تدعو المواطنين إلى التأكد من القيمة القانونية لقسيمتهم قبل اقتنائها مشيرة إلى أن كل قسيمة غير مطابقة للقيمة القانونية يترتب عنها سحب بطاقة التسجيل (البطاقة الرمادية) التي لن يتم إعادتها إلا بعد تقديم قسيمة مطابقة بضعف قيمتها أي بنسبة 100 %.

و أكدت من جانب آخر أن أصحاب السيارات الجديدة التي تم اقتناءها في 2018 معنيون كذلك بإقتناء قسيمة السيارات. و لهذا فإن البطاقة المؤقتة للسير (البطاقة الصفراء) تحل محل بطاقة التسجيل (البطاقة الرمادية) و بالتالي فإن القسيمة ستكون ضرورية في اجل شهر ابتداء من أول استعمال للسيارة على التراب الوطني.

كما أن عدم وضع القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة -يضيف ذات المصدر- يؤدي إلى فرض غرامة جبائية تساوي 50 % من مبلغ القسيمة.

ويحدد سعر القسيمة بحسب قوة محرك المركبة و سنها.