قال أبو الغيط في إحدى جلسات النقاش في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد، "هذا ليس ربيعا عربيا، هذه كارثة"، ويعد هذا أحد التصريحات المباشرة النادرة لمسؤول عربي في انتقاد الثورات التي عُرفت بالربيع العربي.



و شهد المؤتمر تراشقا لفظيا بين 'أبو الغيط' ووزير الخارجية التركي 'مولود جاويش أوغلو'، حيث انتقد أبو الغيط في حديثه أيضا التدخل التركي في دولة عربية، في إشارة على ما يبدو إلى عملية 'غصن الزيتون' التي ينفذها الجيش التركي ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين شمال غربي سوريا منذ 20 جانفي الماضي.



وأضاف أمين الجامعة العربية بأن "داعش" الإرهابي هي حصيلة البيئة المحيطة، وهي مرتبطة بعدم وجود تسوية للقضية الفلسطينية، وفق تعبيره.



ورد وزير الخارجية التركي -الذي شارك في الجلسة نفسها- على مداخلة أبو الغيط قائلا "نحن قمنا بالتدخل (في سوريا) للدفاع عن أنفسنا، وهذا حق تكفله القوانين الدولية والأمم المتحدة، ومن حقنا ذلك".



وأضاف قوله: "نظامكم العربي له القوة بما يكفي لردع شخص قتل نصف مليون من شعبه"، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.



وبخصوص القضية الفلسطينية، قال جاويش أوغلو "إنكم تضغطون على الفلسطينيين والأردنيين ولا تدافعون عن القدس بشكل فعال".



وضمت الجلسة شخصيات أخرى من بينها وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، ووزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا، نقلا عن موقع 'الجزيرة'.



