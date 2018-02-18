



أشار موقع "Womens Health Mag" إلى أنّ عدم تنظيف الأسنان قبل النوم، قد يؤدّي الى الإصابة بمرض السرطان، حيث كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة أبحاث السرطان، أنّ أمراض اللثة الناتجة عن عدم تنظيف الأسنان، قد تسبّب الإصابة بسرطان الحنجرة وسرطان المريء.



وأوضحت الدراسة أنّ بكتيريا "Tannerella forsythia" وبكتيريا "Porphyromonas gingivalis" تنموان في حال عدم تنظيف الأسنان جيّداً، خصوصاً في فترة المساء، ما يسبّب أمراض اللثة.



ونصح الموقع بضرورة تنظيف الأسنان بفرشاة وغسول الفم، مرّتين في اليوم، ومن بينهما مرّة في المساء، وعدم الخلود الى الفراش قبل تنظيف الأسنان، مهما كان الفرد مرهقاً.



