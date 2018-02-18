قاد سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو انتفاضة ريال مدريد المذهلة في الشوط الثاني ليفوز 5-3 على مستضيفه ريال بيتيس في مباراة مثيرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم شهدت أداء هجوميا قويا من حامل اللقب وأيضا ظهور نقاط ضعفه.



وافتتح ماركو اسينسيو التسجيل لريال بضربة رأس في الدقيقة 11 لكن عيسى ميندي أدرك التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 33 قبل أن يتعثر ناتشو فرنانديز ويضع الكرة داخل شباك فريقه ريال لينهي بيتيس صاحب المركز التاسع الشوط الأول متقدما.



وسيطرت الأجواء الاحتفالية على استاد بينيتو بيامارين لكن راموس المولود في بيتيس أفسد هذه الأجواء عندما قفز أعلى من الجميع وحول الكرة بضربة رأس داخل الشباك بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.



وأهدر غاريث بيل فرصتين للتسجيل قبل أن يعيد اسينسيو المتألق التقدم لريال بتسديدة مباشرة بعد هجمة مرتدة سريعة.



وبدا أن رونالدو حسم الفوز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مرور ساعة من اللعب.



وقلص البديل سيرجيو ليون الفارق لبيتيس في الدقيقة 85 في نهاية مثيرة للمباراة لكن البديل كريم بنزيمة هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع وهو الهدف 13 لريال في آخر ثلاث مباريات بعد الفوز 3-1 على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال يوم الأربعاء والانتصار الساحق 5-2 على ريال سوسيداد في الدوري الأسبوع الماضي.



ويملك ريال 45 نقطة في المركز الرابع لكنه يستطيع التقدم فوق فلنسية صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة لو انتصر في ليغانيس في مباراة مؤجلة يوم الأربعاء.



