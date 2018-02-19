واصلت أسعار النفط مكاسبها لتسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين يوم الإثنين مع انضمام الأسهم الآسيوية إلى موجة تعافي في الأسواق العالمية ومع تصاعد المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 73 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمائة، إلى 62.41 دولار للبرميل بحلول الساعة السادسة بتوقيت غرينتش. وكان الخام لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ السابع من فبراير.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 52 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمائة، إلى 65.36 دولار عقب مكاسب تجاوزت ثلاثة بالمائة في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون التعاملات أضعف من المعتاد بسبب عطلات في الولايات المتحدة والصين.

وارتفع عدد الحفارات الأمريكية، وهو مؤشر للإنتاج في المستقبل، بواقع سبع حفارات إلى 798 حفارة وهو الأعلى منذ أفريل 2015 بحسب التقرير الأسبوعي من وحدة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك.