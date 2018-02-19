خلف حادث مرور وقع ليلة الأحد إلى الإثنين ببلدية خير الدين جنوب ولاية مستغانم مقتل شخصين من عائلة واحدة وجرح اثنين آخرين، حسبما علم اليوم الإثنين من الحماية المدنية.

و أوضح المصدر أن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين ثلاث مركبات ،واحدة نفعية وسيارتين سياحيتين بالطريق الوطني رقم 90 بمدخل دوار "أولاد حمو" ببلدية خير الدين متسببا في وفاة شابين الأول يبلغ 28 سنة والآخر 39 سنة وجرح اثنين آخرين .

وتم تحويل الجريحين وهما في حالة حرجة إلى المؤسسة الاستشفائية "العجال بلطرش" بعين تادلس ما تطلب إدخالهما إلى غرفة العناية المركزة.

كما تم نقل جثتي القتيلين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفافية فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث.