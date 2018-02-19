مقتل أول إيراني في عملية "غصن الزيتون"

العالم
19 فبراير 2018 () - فاطمة.ب/ وكالات
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تداول نشطاء أكراد على مواقع التواصل الاجتماعي  أنباءً حول مقتل أول إيراني برصاص الجيش التركي  في عفرين السورية، في خضم عملية " غصن الزيتون" التي تقودها أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردي في المنطقة.


وحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" نقلا عن نشطاء أكراد ، فإن  القتيل يُدعى "كاوه مجيدي" ، إيراني كردي ينحدر من محافظة كرمنشاه  الإيرانية.

وذكرت ذات المصادر أن مجيدي عسكري إيراني كان  يقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب الكردي ضد القوات التركية وحلفائها من المعارضة السورية.

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