تداول نشطاء أكراد على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً حول مقتل أول إيراني برصاص الجيش التركي في عفرين السورية، في خضم عملية " غصن الزيتون" التي تقودها أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردي في المنطقة.



وحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" نقلا عن نشطاء أكراد ، فإن القتيل يُدعى "كاوه مجيدي" ، إيراني كردي ينحدر من محافظة كرمنشاه الإيرانية.



وذكرت ذات المصادر أن مجيدي عسكري إيراني كان يقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب الكردي ضد القوات التركية وحلفائها من المعارضة السورية.