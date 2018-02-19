أكد مستشار وزارة التربية الوطنية محمد الشايب ذراع الثاني اليوم الإثنين أنه تم الاستجابة لمطالب 5 نقابات في قطاع التربية التي أودعت إشعارا بالإضراب لمدة يومين حيث تم التكفل بانشغالاتهم بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتها أمس الأحد.

وأوضح محمد الشايب ذراع للإذاعة الجزائرية، أنه تم دراسة مطالب كل نقابة على حده وبعدها تم استقبال النقابات الخمس من قبل وزارة التربية الوطنية حيث تم التكفل بمطالبها منها تطبيق المرسوم 14-266 ومراجعة مرسوم تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية .

وأضاف المتحدث أن المطالب التي لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية منها "تحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية وقانون العمل لا يمكن النظر فيها لأنها ليست من اختصاص القطاع.