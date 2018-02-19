انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري على تويتر ،مساء أمس الأحد، بسبب فقرة من برنامج "60 دقيقة "الذي تعرضه قناة "سي.بي.إس" وقال مرة أخرى إنه يأمل أن تنافسه في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وأدارت وينفري، الإعلامية والممثلة التي أصبحت تساهم في برنامج قناة "سي.بي.إس"، نقاشا مع 14 ناخبا من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين من مدينة جراند رابيدز بولاية ميشيغان تناول عددا كبيرا من الموضوعات دارت حول العام الأول من حكم ترامب.

و في تغريدة لترامب على تويتر قال "شاهدت للتو أوبرا وينفري التي تعاني من شعور قوي بعدم الأمان والتي، في لحظة أعرفها جيدا، استضافت مجموعة من الأفراد في برنامج 60 دقيقة. الأسئلة كانت منحازة والحقائق مغلوطة. آمل أن تخوض أوبرا الانتخابات حتى تنكشف وتهزم مثل كل الآخرين".

وقالت وينفري للعديد من وسائل الإعلام ومنها "إنترتينمنت ويكلي" إنها لن تخوض انتخابات الرئاسة لكنه كانت قد فكرت في الأمر بعد انتشار التكهنات بذلك في الإعلام في الفترة الأخيرة.