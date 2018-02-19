وضعت مصلحة الأمن الحضري لبلدية القطار بالتعاون مع مصلحة أمن دائرة مازونة في غليزان حدا لعصابة خطيرة تتكون من ستة أشخاص مسبوقين قضائيا تحترف السرقة والسطو على المحلات التجارية والمساكن باستعمال الكسر.

وقد اكتشف عناصر الشرطة ، أثناء دورية ليلية، أن باب محل لبيع الهواتف الذكية نصف مفتوح فاتصلوا بصاحبه الذي اكتشف أن محله تعرض للكسر لسرقة مبلغ مالي مقدر بـ 30 مليون بالرغم من تواجد شريكه نائما بداخله، هذا الأخير الذي لم ينتبه للسارق.

وفي ظرف وجيز أوقف عناصر الأمن شخصين اثنين مسبوقين قضائيا، وشريك قاصر من مازونة وبحوزته 15 مليون.

وبعد التحقيق المعمق والتنسيق و مصلحة أمن مازونة تم إلقاء القبض على ثلاثة شركاء من مازونة ينتمون إلى هذه الشبكة الإجرامية، فيما تم العثور على المسروقات العديدة الثمينة التي كانت مخبأة بإحكام داخل إسطبل بعين المكان.