ستحاول الفرق الجزائرية الثلاثة المشاركة في المنافستين الإفريقيتين للأندية لكرة القدم وهي مولودية الجزائر، وفاق سطيف و شباب بلوزداد تحقيق التأهل للدور السادس عشر يومي الثلاثاء و الأربعاء، بمناسبة إجراء إياب مباريات المرحلة التمهيدية.

وستكون مولودية الجزائر في منافسة رابطة الأبطال أمام مهمة تدارك تأخرها يوم الأربعاء بملعب 5 جويلية (سا 00: 19) أمام جمعية أوتوهو الكونغولية. فبعد الهزيمة بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب، سيكون لاعبو المدرب الفرنسي برنار كازوني مطالبين بإعطاء كل ما يملكون لاجتياز عقبة الفريق الكونغولي و تفادي أي مفاجأة غير سارة.

عن هذه المباراة، يقول المدافع الأيمن لـ "العميد"، عبد الرحمان حشود ما يلي: "إنها مباراة صعبة أمام منافس جيد، علينا التحضير جيدا لهذه المواجهة التي لن تكون سهلة، وكم هي هامة لحجز تذكرة الدور المقبل. يجب تفادي الأخطاء لتحقيق نتيجة جيدة. سنعتمد كثيرا على دعم أنصارنا لصنع الفارق".

وتخوض مولودية الجزائر هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز المهم المسجل يوم الجمعة على رائد ترتيب البطولة الوطنية، شباب قسنطينة بثلاثية نظيفة لحساب الجولة العشرين للرابطة الأولى.

أما الممثل الجزائري الثاني في منافسة رابطة الأبطال، وفاق سطيف فستكون مهمته يسيرة في بانغي عندما يواجه نادي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى ريال بانغي. وكان الوفاق قد أمطر في لقاء الذهاب بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، شباك الريال بسداسية نظيفة كان نصفها من توقيع زكريا حدوش. هذا الفوز العريض سيجعل النسر الأسود يلعب مباراة العودة براحة كبيرة أمام تشكيلة أظهرت محدوديتها دفاعيا.

ويقول مدرب الوفاق، عبد الحق بن شيخة ما يلي: "سنتنقل إلى بانغي بنية لعب مباراة طيبة وهذا ما سأقوله للاعبين. لن نذهب إلى هناك من أجل السياحة".

وفي كأس الكونفدرالية، يستقبل شباب بلوزداد يوم غد الثلاثاء (سا 00: 17) بملعب 20 أوت 1955 التشكيلة المالية لأونز كرياتور بهدف الفوز، بعد التعادل الإيجابي (1-1) الذي عاد به من باماكو. هذا اللقاء قد يكون بمثابة فخ لتشكيلة المدرب المغربي رشيد الطاوسي التي ستتوخى الحذر تفاديا لمفاجأة غير سارة أمام جمهورها.

وسيكون الشباب الذي إنهزم الأسبوع الماضي أمام وفاق سطيف (1-2) في البطولة، مجبرا على تحقيق الفوز أمام منافس سيأتي إلى الجزائر من أجل حجز تذكرة التأهل.

عن مباراة الغد، يقول يوسف بيشو، صاحب هدف الشباب في باماكو، ما يلي: "في مالي كان بمقدورنا الفوز. في ملعب 20 أوت، سيكون الأمر مغايرا خاصة بحضور أنصارنا. سنعمل كل ما في وسعنا للفوز بالأداء و النتيجة".

وستجري مباريات الدور السادس عشر خلال شهر مارس و السادس عشر مكرر لكأس الكونفدرالية في أبريل، بينما تنطلق مرحلة المجموعات في شهر مايو بإجراء جولتين، تتبعهما راحة لمدة شهرين، قبل أن تستأنف المنافسة مباشرة بعد انتهاء مونديال-2018 بروسيا.