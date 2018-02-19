حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دمشق من مغبة حماية المسلحين الأكراد في عفرين، بعد ورود أنباء عن اعتزام القوات السورية الدخول إلى المنطقة.

وصرح أوغلو للصحفيين في مؤتمر صحفي له في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الإثنين، قائلا "إذا دخل النظام السوري إلى تلك المنطقة لتطهيرها من وحدات الحماية الكردية وحزب العمال الكردستاني، فلا يمثل هذا أي مشكلة بالنسبة إلينا".

وأردف الوزير التركي بقوله "لكن، إذا ما جاء لحماية الوحدات الكردية، فلا شيء ولا أحد يستطيع إيقافنا والجنود الأتراك".

وأضاف المتحدث أن "هذا الأمر ينطبق على عفرين، ومنبج، والمناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" شرقي نهر الفرات".

وجاء تصريح أوغلو في أعقاب إعلان التلفزيون السوري عن اعتزام القوات الحكومية التدخل في عفرين خلال ساعات.