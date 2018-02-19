إصابة 18 شخصا في انقلاب حافلة

مجتمع
19 فبراير 2018 () - إ.ش/ وأج
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 أدى انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي ليلة أمس الأحد،  إلى إصابة 18 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة ، حسبما أفاد به لوكالة الإنباء الجزائرية المدير المحلي للصحة حاج عبد الرحمان بادة.

و أوضح ذات المسؤول، الذي وقف على حالة الجرحى بالمؤسسة العمومية الاستشفائية  صالح زرداني بعين البيضاء أن المصابين تتفاوت خطورة إصاباتهم و أن منهم من  أجريت له عمليات جراحية، لافتا إلى أن متابعة حالاتهم الصحية يشرف عليها طاقم  طبي متخصص.

 و أشارت مصالح الحماية المدنية إلى أن حافلة نقل المسافرين التي انقلبت بالقرب من مطحنة صايم بمدينة عين البيضاء على الطريق الوطني رقم 10  تعمل على خط تبسة- تلمسان.

و قد تدخلت إثر هذا الحادث الوحدتان الثانويتان للحماية المدنية التابعتان لكل من عين البيضاء و فكيرينة حيث تم إجلاء الجرحى نحو مستشفى صالح زرداني بعين البيضاء.

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