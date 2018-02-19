تفكيك شبكة إجرامية تستغل القصر

مجتمع
19 فبراير 2018 () - واج/خ.د
0 قراءة
+ -

 تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة خميس الخشنة ببومرداس،اليوم الإثنين، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 8 عناصر تقوم باستغلال القصر وتحريضهم على الفسق و الفساد و تحرير قاصرتين من قبضتها ،حسب مصدر من أمن الولاية .

و أوضح الملازم الأول كريمو تواتي مسؤول خلية الإعلام بأمن الولاية لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم العثور على القاصرتين اللتان لا يتجاوز سنهما الـ 16 سنة على متن  سيارة رفقة شابين و بعد تحويلهما إلى المصلحة تبين أنهما محل بحث من عائلاتهما 

و تم الحصول من خلال التحقيق، استنادا إلى المتحدث على اعتراف الموقوفين المشتبه  فيهما بأنهما تورطا في محاولة "إبعاد قصر و تحريضهم على فساد الأخلاق ".

و على إثر ذلك ألقي القبض كذلك على 4 عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 27  سنة من ضمن الشبكة المذكورة تورطوا في نفس القضية على مستوى بلديتي خميس  الخشنة و الأربعطاش حيث تبين بأن هؤلاء الشباب يشكلون شبكة إجرامية تستغل  القصر من أجل تحريضهم على الفسق و فساد الأخلاق.

و بعد التحقيقات  تم تقديم كل أطراف القضية المتورطين  أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة الذي أمر بإيداع الجميع رهن الحبس إلى  غاية مثولهم أمام العدالة.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول