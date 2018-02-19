تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة خميس الخشنة ببومرداس،اليوم الإثنين، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 8 عناصر تقوم باستغلال القصر وتحريضهم على الفسق و الفساد و تحرير قاصرتين من قبضتها ،حسب مصدر من أمن الولاية .

و أوضح الملازم الأول كريمو تواتي مسؤول خلية الإعلام بأمن الولاية لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم العثور على القاصرتين اللتان لا يتجاوز سنهما الـ 16 سنة على متن سيارة رفقة شابين و بعد تحويلهما إلى المصلحة تبين أنهما محل بحث من عائلاتهما

و تم الحصول من خلال التحقيق، استنادا إلى المتحدث على اعتراف الموقوفين المشتبه فيهما بأنهما تورطا في محاولة "إبعاد قصر و تحريضهم على فساد الأخلاق ".

و على إثر ذلك ألقي القبض كذلك على 4 عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 27 سنة من ضمن الشبكة المذكورة تورطوا في نفس القضية على مستوى بلديتي خميس الخشنة و الأربعطاش حيث تبين بأن هؤلاء الشباب يشكلون شبكة إجرامية تستغل القصر من أجل تحريضهم على الفسق و فساد الأخلاق.

و بعد التحقيقات تم تقديم كل أطراف القضية المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة الذي أمر بإيداع الجميع رهن الحبس إلى غاية مثولهم أمام العدالة.