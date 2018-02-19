وقعت شركة "ديلك" الصهيونية اتفاقية لتصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى مصر بقيمة تُقدر بـ 15 مليار دولار وعلى مدى 10 سنوات، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".

وذكرت صحيفة "جورازاليم بوست" العبرية نقلا عن الشركة ذاتها ، أنه سيتم تزويد شركة "دولفينوز" المصرية بـ 7 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا.

من جهته ، أشاد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بتوقيع هذه الاتفاقية، إذ قال في تصريح مكتوب " أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر"، وفقا لما نقلته " الأناضول".

وأردف نتنياهو قائلا:" :" هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وهي ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين".

وأضاف :" لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ولكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين...هذا يوم عيد".