أعلن الخبير في ترميم المعالم الأثرية عبد القادر بن صالح اليوم الإثنين، الذي قام بترميم المعلم الأثري عين الفوارة بوسط مدينة سطيف، أنه سيتم رفع الستار الحاجب عن المعلم الذي تعرض في ديسمبر الماضي إلى العمل التخريبي، بعد ثلاثة أسابيع.

و أوضح بن صالح في تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية أن عملية ترميم هذا المعلم التي انطلقت منذ ما يقارب الشهرين و تخللتها توقفات اضطرارية بسبب الأحوال الجوية تسجل حاليا نسبة تقدم بـ 60 % و ستنتهي بعد ثلاثة أسابيع إذا سمحت مرة أخرى الأحوال الجوية لأن عملية الترميم تتطلب ظروفا مناخية معينة .

و أضاف ذات المختص أن عملية الترميم الجارية تمت باحترام مبدأ عدم المساس بمجمل المعلم أي أن عين الفوارة خضعت إلى ترميم إجمالي كامل و خاصة الأماكن التي أصيبت بفعل التخريب دون إنقاص و لا زيادة .

من جهته ذكّر مسؤول المواقع الأثرية بسطيف محمد لمين زرارقة، بمراحل عملية الترميم التي خضع لها هذا المعلم الأثري بعد عملية الاعتداء الأخيرة التي طالته و المتمثلة في توثيق المعلم عن طريق المسح الضوئي الثلاثي الأبعاد من طرف المخبر المتوسطي لمعهد الهندسة المعمارية لجامعة فرحات عباس بسطيف 1 قبل العمل التخريبي و بعدها.

و تم بالموازاة كذلك توثيق المعلم عن طريق التصوير الفوتوغرافي من طرف الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية باعتباره الجهة الوصية على المعلم و ذلك للوقوف على حالته بعد تخريبه.

و أشار ذات المسؤول، إلى أن المعلم خضع كذلك إلى عملية تقوية و بعد الانتهاء من ترميمه سيتم تأمينه وفق معايير تحول دون تكرار عمليات تخريبه مرة أخرى.