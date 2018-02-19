أعلن الممثل الفرنسي، جيرارد دوبارديو، عن نيته في الاستقرار بالعاصمة الجزائرية.

في حوار أدلى به لصحيفة "لابروفونس" الفرنسية، كشف أحد أشهر الممثلين الفرنسيين، عن نيته في الاستقرار قريبا بالعاصمة الجزائرية، واصفا الجزائر بالبلد الرائع والجزائريين بالشعب الذكي الذي تم استعماره من قبل جيش من الجهلة سنة 1830 .

وعاد الممثل في نفس الحوار للجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة حول الجزائريين بمرسيليا فقال في حصة تلفزيونية "الجزائريون المقيمون في مرسيليا لا يمكنهم التصرف في الجزائر كما يفعلون في مرسيليا".

وهنا أوضح "أردت أن أقول أن مبادئ الاحترام لا تزال قائمة في الجزائر".

من جهة أخرى، كشف نفس المتحدث أن اللاعب الدولي السابق لمنتخب الديكة ايريك كونتونا، سيقوم هو الآخر بالاستقرار في مدينة وهران.