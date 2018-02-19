أكدت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها، اليوم الإثنين، أن شبابيك الموزعات الآلية التابعة لها "تعمل بشكل عادي"، مشيرة إلى أنه قد سُجلت أزيد من 300 ألف عملية على مستوى هذه الموزعات باستعمال البطاقة الذهبية خلال الأسبوع الفارط.

وجاء في بيان المؤسسة أنه "لم يتم تسجيل أي خلل على مستوى موزعاتها البريدية، سواء التي تعمل بالبطاقة الذهبية الجديدة أو تلك التي تعمل ببطاقة السحب القديمة".

وفي هذا الإطار، فندت مؤسسة بريد الجزائر "تفنيدا قاطعا المعلومات المغلوطة التي تهدف للإساءة إلى سمعة المؤسسة".