ستعرف الطبعة ال16 من المهرجان الوطني للفيلم الأمازيغي ، التي ستنطلف فعالياتها بعد زوال يوم السبت المقبل 24 فيفري ، دخول 17 فيلم في الأصناف الثلاثة الأفلام : الطويلة ، القصيرة و الوثائقية للتنافس على الزيتونة الذهبية التي ستمنح لأحسن فيلم في كل صنف .

هذا ما كشفه فريد محيوت رئيس المهرجان الوطني للفيلم الأمازيغي خلال تنشيطه ، بعد زوال اليوم ، ندوة صحفية رفقة مديرة الثقافية لولاية تيزي وزو نبيلة قومزيان .

حسب فريد محيوت رئيس المهرجان الوطني للفيلم الأمازيغي تلقت اللجنة المكلفة بمعاينة الأفلام قد تلقت 43 فيلما منها : 16 فيلم وثائقي ، 15 فيلم طويل و 12 فيلم قصير تم إختيار منها 17 ستدخل المنافسة للفوز بالزيتونة الذهبية 3 في صنف الأفلام الطويلة ، 7 أفلام صنف الأفلام القصيرة و 7 صنف الأفلام الوثائقية فيما غابت أفلام الرسوم المتحركة من المنافسة بسسب عدم وجود مشاركين .

حسب المصدر نفسه برمج القائمون على التظاهرة على هامش التظاهرة عدة انشطة منها معرض حول النشاط السينمائي الوطني ، محاضرات ، وورشات تكوينية لعشاق الفن السابع في مجال الإخراج السينمائي سيشرف عليها السيد شريف عقون ، ورشة للتمثيل السينمائي يشرف عليها عزيز بوكروني و أخرى لإكتشاف عالم السينما موجهة للشباب ينشطها السيد حكيم عبد الفتاح.

إلى جانب ذلك سيتم عرض أفلام ناطقة بالأمازيغية و بالعربية على مستوى سينيماتيك تيزي وزو و بقاعات سينمائية بكل من تيقزرت ، الأربعاء ناثي إيراثن ، عين الحمام ، ذراع بن خدة ، عزازقة .

ذكرت مديرة الثقافة لولاية تيزي وزو نبيلة قومزيان أن إختيار تاريخ إنطلاقة فعاليات التظاهرة و يوم إسدال الستار عليها لم يتم بصدفة بل تم إختيار عن قصد يوم 24 فيفري يوم تأميم المحروقات و 28 فيفري يوم وفاة الأديب مولود معمري .

كما أشارت إلى أن وزارة الثقافة قد حافظت على نشاط المهرجان الذي سينظم سنويا بالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد .